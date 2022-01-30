كم بلغ عدد زائري “اكسبو دبي” حتى اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 07:16 مساءً - تجاوز عدد زائري معرض “إكسبو 2020” 10 ملايين زائر حتى الآن، فيما يتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال الأيام المقبلة، إذ ستنتهي رحلة الحدث العالمي المقام على الأراضي الإماراتية، وتحديدا دبي، في 30 مارس المقبل.

كما تجاوزت أعداد الزيارات الافتراضية للحدث العالمي حاجز الـ72.5 مليون، مدفوعة بمجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية المتاحة عبر “لايف من إكسبو”، فضلًا عن تغطية البث المباشر الواسعة النطاق.

وساهم أسبوع “الأهداف العالمية” الذي غادر نيويورك للمرة الأولى في تاريخه، واستضافه “إكسبو دبي” خلال الفترة من 15 إلى 22 يناير الجاري، في زيادة عدد زيارات المعرض العالمي بشكل ملحوظ.

وشهد أسبوع “الأهداف العالمية” الذي أُقيم بالتعاون مع “الأمم المتحدة” إقامة أكثر 20 فعالية مميزة، بمشاركة ساندا أوجيامبو، المديرة التنفيذية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وجيروم فوستر، الناشط الأميركي في مجال العدالة البيئية وأصغر مستشار للبيئة في البيت الأبيض على الإطلاق، وهيلين كلارك، رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، وكل من مناصري أهداف التنمية المستدامة، كاتب السيناريو البريطاني، ريتشارد كيرتس، والممثلة الأميركية روبن رايت.

وشارك افتراضيًّا في فعاليات الأسبوع بيل غيتس، الرئيس المشارك لمؤسسة بيل وميليندا غيتس.

وتأتي قمة “مستقبل الغذاء” على رأس الأحداث المنتظرة بـ”إكسبو دبي”، إذ تُقام خلال يومي 23 و24 فبراير المقبلين، بمشاركة 50 دولة.

وتسهم قمة مستقبل الغذاء، التي تستضيفها وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” كشركاء استراتيجيين، في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحفيز جميع القطاعات الزراعية وسلاسل التوريد الغذائية للوصول إلى منظومة غذائية مستدامة ومتاحة للجميع.

وتشمل محاور التركيز الرئيسية للقمة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتغذية وإنترنت الأشياء والحلول السحابية والطائرات من دون طيار والروبوتات وأنظمة الري التكيفية والزراعة الداخلية باستخدام الإضاءة الاصطناعية، وإدارة البيانات وإدارة سلاسل التوريد والزراعة الذكية مناخيا والهدر الغذائي.

فضلًا عن البيئات الزراعية الخاضعة للرقابة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الزراعي واستخدام الآلات والزراعة العضوية ونظم الزراعة الدقيقة والتكنولوجيا الحيوية وسلامة التربة الزراعية والري بالمياه المالحة والطاقة المتجددة وإدارة المياه.

من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، مريم محمد المهيري، في تصريحات إعلامية: “نفخر باستضافة قمة مستقبل الغذاء التي تجمع نخبة واسعة من المختصين والمعنيين وصناع القرار بالقطاع الغذائي حول العالم، لاستكشاف حلول ابتكارية تعزز وتسرع وتيرة التحول العالمي نحو نظم الغذاء المستدامة”.

وأضافت: “هذا الحدث يواكب النهج الشامل لدولة الإمارات في التعامل مع مسألة الأمن الغذائي، والذي ينبثق عن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051”.