شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية: تطعيم الأطفال في سن 5 و11 عاما «اختياري» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في خطوة جديدة، حول تطعيم الأطفال في قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم الأحد السماح بإعطاء الأطفال من سن الخامسة الى الـ 11 عاما لقاح كورونا اختياريا.

وبحسب بيان الوزارة، فإن هذه الموافقة تأتي تماشيا مع أحدث الدراسات المحلية والعالمية التي أظهرت سلامة وفعالية لقاح «فايزر – بيونتيك» لهذه الفئة العمرية.

وأضافت أن جرعة اللقاح ستكون بمقدار الثلث من تلك المستخدمة للفئات العمرية الأكبر سنا ولا يرتبط تلقي هذه الجرعة إلا بأعراض جانبية طفيفة.

ونوهت الوزارة أن هذه الخطوة تعد مهمة للغاية لضمان حماية الأطفال من هذه الفئة العمرية من مخاطر الوباء ، حيث تشهد الموجة الحالية مع انتشار متحور «أوميكرون» شديد العدوى إصابة أعداد كبيرة من الأطفال.