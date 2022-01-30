شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" من تدهور الوضع الاقتصادي في أفغانستان، مشيرا إلى أن الأمور تتجه نحو الأسوأ بوتيرة متسارعة.

وقال " غوتيريش " في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد، إن اقتصاد أفغانستان ينحدر نحو الهاوية، وإن وقت حصول أفغانستان على دعم مالي يمثل عنصرا ضروريا في إنقاذ الاقتصاد الأفغاني.

فيما حذر مجددا من أن عدم اتخاذ أي خطوات لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني، سيؤدي إلى فقد أرواح وخلق حالة من اليأس، إضافة إلى انتشار التطرف.