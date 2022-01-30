شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا.. تعطيل 100 راكب بسبب اشتباه في وجود متفجرات بقطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قامت الشرطة الاتحادية في ألمانيا بتفتيش قطار سريع "آي سي إي" بالقرب من مدينة هانوفر للاشتباه في وجود متفجرات، واستخدمت الشرطة الكلاب المتخصصة في العثور على هذه المواد.

وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية اليوم الأحد، إن الاشتباه لم يتم تأكيده وأشار إلى أن نحو 100 راكب اضطروا إلى الانتظار إلى ما يزيد عن ساعة في المحطة مساء أمس السبت، قبل أن يتمكنوا من مواصلة رحلتهم صوب ولاية شمال الراين ويستفاليا.

وفي هذا السياق، أعلن الادعاء العام في دوسلدورف والشرطة في كولونيا اليوم، أنه يجري التحقيق مع مراهق17/ عاما/ للاشتباه في تحضيره جريمة عنف تهدد الدولة، وقد تم القبض على المشتبه به بشكل مؤقت.

وكانت تحقيقات حول الوسط الشخصي للمشتبه به أسفرت عن إشارات على وجود حالة خطر محتملة في منطقة هانوفر، وكانت الشرطة الاتحادية ضبطت الشاب الصغير في محطة القطار الرئيسية في هانوفر بعد ظهر أمس، وقد فحص متخصص في إبطال مفعول القنابل حقيبة كانت بحوزة الشاب، وانتهى الخبير إلى أن الحقيبة لا تحوي مواد خطيرة.

وحسب بيانات الشرطة الاتحادية، فإن الشاب تصرف على نحو لافت للأنظار أثناء التفتيش في محطة القطار وأنه ترك حقيبة بها أشياء في مركز للسفر، وقد تم تطويق المنطقة في أعقاب ذلك، وأضافت الشرطة أنه لم يتم ضبط سوى ملابس في الحقيبة.

من جانبها، قالت شرطة هانوفر، إن عملية الشرطة سبقها ورود إشارة إلى الشرطة في كولونيا.