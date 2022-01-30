حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة مجاورة للعراق

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 21996 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و 344 ألفا و179 إصابة مؤكدة.وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1209 مصابين الى المستشفيات لتلقي العلاج، مضيفة ان 1404 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و102 ألفا و290 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، مشيرا الى تسجيل 44 وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19.