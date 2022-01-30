انت الان تتابع خبر دولة عربية تسجل اعلى معدل اصابات بكورونا منذ بدء الجائحة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد، عن تسجيل 11 وفاة و8657 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهي الاعلى منذ بدء الجائحة.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 449، ضواحي القدس 165، الخليل 541، قلقيلية 179، سلفيت 210، نابلس 873، رام الله والبيرة 1071، بيت لحم 368، جنين 337، طوباس 96، أريحا والأغوار 163، قطاع غزة 1345، مدينة القدس 2860".
واضافت ان "نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".
واضافت ان "نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 90.491.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".