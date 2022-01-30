مكافحة المتفجرات توجه دعوة هامة للمواطنين

بغداد - ياسين صفوان - دعت مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، المواطنين إلى التبليغ حال الاشتباه بجسم غريب خاصة في المناطق النائية والمتروكة.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد كثرة حالات انفجار المخلفات الحربية، تدعو مديرية مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية المواطنين الكرام للتعاون التام معها والاتصال بالخط الساخن المجاني للمديرية وبجميع المحافظات (404) في حال تم الاشتباه بجسم غريب خاصة في المناطق النائية والمتروكة".



وأضافت، أنه "حفاظاً على ارواح المواطنين وعوائلهم أيضاً ندعو للتقيد التام من دخول المناطق المحرمة والتي يكون فيها عمليات رفع للمخلفات الحربية وتطهير الاراضي".

