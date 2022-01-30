شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتهم أمريكا بتخريب الألعاب الأولمبية.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت وزارة الخارجية الصينية وصحيفة رسمية في البلاد الولايات المتحدة بالتخطيط للتدخل في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين و"تخريبها"، من خلال دفع أموال لرياضيين، من بعض الدول للعب "بشكل سلبي" أثناء المنافسات ولانتقاد الصين.

وجاءت هذه المزاعم قبل أسبوع من بدء الدورة ووسط توتر بين القوتين العظميين، شمل مقاطعة دبلوماسية للحدث من جانب الولايات المتحدة ثم دول أخرى.

ورداً على سؤال حول المزاعم الصينية، كررت السفارة الأميركية في بكين يوم السبت، إعلان موقفها السابق بأن واشنطن لا تنسق حملة عالمية تتعلق بالمشاركة في الأولمبياد.