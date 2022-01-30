طفل لا يتجاوز عمره العامين يشتري أثاثاً بـ1700 دولار أثناء اللهو بهاتف والدته

أنفق طفل لا يتجاوز عمره العامين من ولاية نيوجيرسي الأميريكية 1700 دولار من حساب والدته المصرفي على مشتريات أثاث عبر خدمة التسوق الإلكتروني أثناء اللهو بهاتفها، دون علمها.
وبدأت الطرود تصل إلى البيت من أدوات منزلية وغيرها، حسب ما أفادت قناة «News12».
وتفاجأت عائلة الطفل أيانش البالغ 22 شهراً بوصول عدد من صناديق الكرتون المحملة بقطع أثاث من أحد مراكز «وول مارت» للتسوق دون علمها بطلب الشراء.
وقالت الأم مادو كومار لقناة «News12» إنهم تابعوا بدهشة وصول العامل الأول بالطرد غير المتوقع ثم الثاني والثالث إلى أن اكتشفوا أن المشتريات تمت بالفعل لمنزلهم الجديد بعدما كانت قد اشترت بالفعل أغراضاً جديدة أخرى للمنزل.
وأوضحت أن الطفل دخل إلى منصة التسوق وأخذ بالنقر على أشياء مختلفة وقام بالفعل بتحويل المدفوعات.
وقدرت الأسرة حجم الطرود التي وصلت إلى المنزل بحوالي 75% من قائمة المشتريات التي طلبها الطفل أثناء اللهو بالهاتف.
ولحسن الحظ، تلقت العائلة وعداً من إدارة مركز التسوق بمعالجة الأمر ودفع استرداد مقابل كل طرد يعود إلى المركز.
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