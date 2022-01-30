انت الان تتابع خبر نادل يحرز بطولة استراليا المفتوحة للتنس ويحقق رقما تاريخيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وشهدت المباراة ريمونتادا تاريخية حيث تقدم الروسي ميدفيديف بمجموعتين قبل ان يستعيد نادل المباراة ويفوز بثلاث مجموعات بواقع (2-6) و(6-7) و(6-4) و(6-4) و(7-5).
وانفرد نادال بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.
وانفرد نادال بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج ببطولات الجراند سلام في التاريخ بواقع 21 لقبًا، ليفض الشراكة مع روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش.