الجامعة العربية: نتابع بدقة الأداء الإيراني وعودة سوريا لشغل مقعدها

وقال أبو الغيط خلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الكويت، انه "تم تناول الوضع العربي والتدخلات الخارجية، في اجتماع وزراء الخارجية العرب التشاوري الذي عقد في الكويت اليوم".

واضاف إن "موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يُطرح بعد"، مشيراً إلى أن "الجامعة لم تصل بعد للمطلوب من سوريا لكي تعود".



من جانبه، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في بداية المؤتمر، إن "مشاورات وزراء الخارجية العرب كانت إيجابية".