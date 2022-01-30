رئاسة البرلمان: الإصلاح المالي والإداري ركيزة اساسية لمحاربة الفساد

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل حميد الغزي الأمين العام لمجلس الوزراء ، لتهنئته بمناسبة تسنمه منصب النائب الأول لرئيس المجلس".

وأوضح الزاملي، أن "جميع اعضاء مجلس النواب في هذه الدورة عازمون وبعد تشكيل اللجان النيابية مباشرة ، على تشريع قوانين معنية بخدمة المواطن , والبدء بمرحلة الإصلاح الإداري والمالي باعتبارهما احد أهم وسائل محاربة الفساد , مشيراً إلى ان قوة الدولة ومكانتها ترتكز على تطورها سياسياً واقتصادياً وعلمياً ودبلوماسياً ، وهذا هو الهدف الحقيقي لبرنامج الإصلاح".



ودعا عضو هيئة الرئاسة، إلى "ضرورة ادامة التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب لخلق نوع من التكامل في العمل واختصار العديد من الحلقات".