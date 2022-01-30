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التحالف: مقتل 80 حوثيا وتدمير 11 آلية في مأرب

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد التحالف العربي بقيادة ، الأحد، مقتل أكثر من 80 عنصرا حوثيا في عمليات استهداف بمأرب.

وقال التحالف إنه نفذ 25 عملية استهداف باليمن نجحت في تدمير 11 آلية عسكرية.

والسبت أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مقتل أكثر من 90 عنصرا حوثيا في مأرب.

والجمعة، سقط عدد من عناصر مليشيات الحوثي في معارك وضربات مركزة لقوات الجيش اليمني في محافظة مأرب الواقعة شرقي اليمن.

ويدور قتال عنيف في محافظة مأرب بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي منذ مطلع عام 2021 في مسعى لتحقيق تقدم في المحافظة الغنية بالموارد النفطية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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