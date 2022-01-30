بسبب التدفئة بالفحم.. إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص، من أسرة واحدة بالإختناق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، بسبب التدفئة بالفحم في الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 5 سيدات مصابات باختناق لمستشفى الخارجية التخصصي.

تبين إصابة 5 سيدات بينهم طفلة بإختناق إثر استخدامهم الفحم في التدفئة داخل وحدة سكنية بحي " البستان" بمدينة الخارجة، وهن " ن.ع"، 18 عامًا، " أ.ع"، 25 عامًا، ن.ف"، 45 عامًا، "م.أ"، 24عامًا، "أ.ي"، طفلة عمرها عام واحد فقط.

جرى نقل المصابات لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، وتحسنت حالتهن الصحية وخرجن من المستشفى بعد تحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات التحقيق.