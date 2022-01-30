وزير الإسكان يقرر تعديل ارتفاعات البناء في 15 قرية بمحافظة قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 676 لعام 2021.

ونص القرار في المادة الأولى على أن تعدل قيود الارتفاعات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة لعدد 15 قرية من قرى محافظة قنا بمركز (أبوتشت - فرشوط - نجع حمادي) وفقاً للضوابط والاشتراطات الواردة بمرفق عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع وذلك على النحو الوارد تفصيلا بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاءت باقي التفاصيل على النحو التالي: