"التموين": صرف 100% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف 100% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الحالي، مؤكدة أن السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية ويتم مراقبتها من ‏مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن شركتي الجملة (العامة - المصرية) والمخازن التابعة لهم ‏والتي يصل عددهم لـ1500 مخزن، قامت بصرف الاستعاضة الأولى لشهر ‏فبراير القادم، مشيرة إلى أن المخازن يوجد بها مخزون ‏استراتيجي من السلع يصل لأكثر من ثلاثة أشهر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد ‏كمال، إن الوزارة توفر شهريًا 26 سلعة ‏للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة، ومساحيق ‏الغسيل، والزيت بنوعيه (العبوة زنة واحد لتر - العبوة زنة 800 ملي).

وأضاف أنه يتم ضخ يوميًا بمنافذ الصرف نحو 4000 طن سكر، و3000 طن زيت، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، بالإضافة للسلع ‏الأخرى ، مؤكدًا أنه تم التشديد على ‏رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على ‏المخزون الاستراتيجي بها تحسبًا للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار.​