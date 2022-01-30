"التموين": صرف 100% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف 100% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير الحالي، مؤكدة أن السلع الموجودة بالمخازن ذات جودة عالية ويتم مراقبتها من مديريات التموين وكذلك الأجهزة المختصة الأخرى.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد - أن شركتي الجملة (العامة - المصرية) والمخازن التابعة لهم والتي يصل عددهم لـ1500 مخزن، قامت بصرف الاستعاضة الأولى لشهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن المخازن يوجد بها مخزون استراتيجي من السلع يصل لأكثر من ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد كمال، إن الوزارة توفر شهريًا 26 سلعة للمواطن على بطاقة الدعم تتنوع ما بين الأرز والسكر والمكرونة، ومساحيق الغسيل، والزيت بنوعيه (العبوة زنة واحد لتر - العبوة زنة 800 ملي).
وأضاف أنه يتم ضخ يوميًا بمنافذ الصرف نحو 4000 طن سكر، و3000 طن زيت، و1000 طن أرز و1000 طن مكرونة، بالإضافة للسلع الأخرى ، مؤكدًا أنه تم التشديد على رئيسي شركتي الجملة بضخ يومي للسلع بمخازن الشركتين للحفاظ على المخزون الاستراتيجي بها تحسبًا للتغيرات الجوية وسقوط الأمطار.