تايلندي يجمع بين 8 زوجات تحت سقف واحد: لا يعولهن ويعشقنه بجنون (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رنا أسامة:

اجتذب فنان وشم تايلندي يُدعى أونج دام سوروت، الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لمُقابلة تليفزيونية ظهر فيها برفقة زوجاته الثمانية اللائي يعيشن تحت سقف واحد بسعادة لافتة ويعتبرن أنهن "عائلة واحدة".

وخلال المقابلة التي أجراها مع ممثل كوميدي تايلندي وحصدت أكثر من 3 ملايين مشاهدة على يوتيوب، تحدّث الفنان متعدد الزيجات عن زوجاته الثمانية وكيفية لقائه بكل منهن، بحسب موقع "أوديتي سنترال".

وروى التايلندي متعدد الزيجات أنه التقى بزوجته الأولى نونج سبرايت في حفل زفاف أحد الأصدقاء وسرُعان ما طلب يدها للزواج. فيما التقى زوجاته الثانية نونج إل في السوق، والثالثة نونج نان في المستشفى.

أما زوجاته الرابعة والخامسة والسادسة فالتقى بهن على "السوشيال ميديا" عبر مِنصات فيسبوك وانستجرام وتيك توك. فيما تعرّف إلى زوجته السابعة نونج فيلم أثناء زيارته لمعبد فرا باتوم تشيدي مع والدته، والثامنة والأخيرة نونج ماي أثناء إجازته في باتايا مع أربعة من زوجاته.

واتفقت النساء الثماني جميعًا على أنه "ربما يكون الرجل الأكثر رعايةً ومراعاةً للآخرين على الإطلاق"، مضيفات أنه يعاملهن جيدًا لدرجة أنهن لا يجدن ما يدعو إلى الشجار.

وقال الزوج إن اثنتين من زوجاته حاملتان في الوقت الحالي، ولديه بالفعل ابن من زوجته الأولى، وأن النساء الـ 8 يناموا في 4 غرف نوم (اثنتان في كل غرفة).

بدورها، تحدثت زوجته الأولى نونج سبرايت عن أول مرة طرح فيها إمكانية زواجه مرة ثانية. وقالت في هذا الصدد إنها تحبه بما يكفي لتوافق على ذلك لا سيما وأنه "كان حريصًا بما يكفي للتشاور معها والتأكد من قبولها للفكرة"، بحسب قولها.

أما بالنسبة لزوجاته الأخريات اللائي كُن على علم بأنه متزوج بالفعل فأرجعن سبب قبولهن الزواج من رجل متزوج إلى أنهن "وقعن في حبه بجنون". وقالت إحداهن خلال المقابلة إنه "ساحر وأثبت قدرته على الاعتناء بهن جميعًا".

ورغم ذلك، أشار بعضهن إلى أنهن واجهن مشكلات وصعوبات في إقناع عائلاتهن وأصدقائهن بتقبل الأمر، لكنهن نجحن في نهاية المطاف.

خلال المقابلة، كشف الفنان التايلندي أنه أوصى زوجاته بأن يتحلّين بالصدق ويُفصحن عن رغبتهن في الانفصال وقتما يشعرن بذلك.

على صعيدٍ متصل، أبدى أونج دام استغرابه من اعتقاد بعض الأشخاص أنه ثري وقادر على تحمل نفقات أسرته الكبيرة، لكنه زعم أن هذا الأمر غير صحيح وقال إن كل زوجة من زوجاته تكسب رزقها بنفسها من خلال القيام ببعض الأعمال المنزلية أو بيع منتجات مختلفة تتراوح من المشغولات اليدوية والإكسسوارات إلى الطعام ومستحضرات التجميل.