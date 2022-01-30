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سقوط قتلى إثر استهداف صاروخ حوثي حيا سكنيا غرب شبوة

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

هجمات إرهابية لميليشيا الحوثي

أفادت تقارير إعلامية بسقوط قتلى وجرحى جراء استهداف صاروخ حوثي، اليوم الأحد، لحي سكني بمديرية عسيلان غربي محافظة شبوة، بعد هجوم مماثل استهدف مسجدا في المديرية نفسها، أمس السبت.

ولم ترد بعد تفاصيل حول عدد الضحايا، أو حجم الأضرار التي سببها القصف، الذي زعم الحوثيون عبر ناطقهم العسكري أنه استهدف تجمعات عسكرية.

وكان 5 أشخاص قتلوا أمس السبت، وجرح آخرون جراء استهداف الميليشيا الحوثية مسجد عبدالله بن مسعود في مديرية عسيلان، كما لحقت أضرار كبيرة بالمسجد حسب صور بثها مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الهجمات الحوثية الصاروخية على شبوة بعد أن اضطرت الميليشيا لمغادرة كامل مديريات المحافظة أمام تقدم قوات العمالقة الجنوبية، التي استطاعت تحرير مديريات عين وعسيلان وبيحان التي كانت في قبضة الميليشيا منذ أشهر، كما تقدم العمالقة نحو محافظة مأرب المجاورة واستطاعوا تحرير مديرية حريب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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