المرصد السوري: 332 قتيلا حصيلة هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 04:10 مساءً - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الحصيلة شبه النهائية لقتلى اقتحام تنظيم داعش سجن غويران في مدينة الحسكة بلغت 332 قتيلا.

وذكر المرصد، في تقرير على موقعه الرسمي: ”بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران مساء الخميس 20 كانون الثاني (يناير) حتى هذه اللحظة.. 332 قتيلا، هم: 246 من تنظيم “الدولة الإسلامية (داعش)” و79 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، و7 مدنيين“.

وكانت اشتباكات متقطّعة يوم أمس السبت، لا تزال تدور في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه تنظيم ”داعش“ في الـ20 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أمريكيًا وعناصر متوارية من التنظيم بعد 3 أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية استعادة ”السيطرة الكاملة“ عليه.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال ”عمليات التمشيط والتفتيش“، التي تواصل إجراءها ”في مباني (السجن) وأحياء محيطة به“، على ما أكد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن ”الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه“.

واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة ”قابلة للارتفاع نظرا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لايزال مصيرهم مجهولا، ومعلومات عن قتلى آخرين من الطرفين“.

وأفاد المرصد بأن ثمة ”معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى“، لكنّ عبد الرحمن أشار إلى أن ”ثمة تضاربا في شأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى“.

وشاهد مراسل لـ“فرانس برس“، يوم أمس السبت، شاحنة تتكدّس فيها العديد من الجثث التي يرجح أنها جثث عناصر من التنظيم، لدى خروجها من محيط السجن، قبل أن تتوقف في موقع آخر في حي غويران، حيث قامت جرافة بتحميل مزيد من الجثث فيها، ثم أكملت سيرها نحو وجهة مجهولة.

وقال المكتب الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي إن الجثث ”ستنقل إلى مدافن مخصصة لها“ ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.

ورغم إعلان قوات سوريا الديمقراطية يوم الأربعاء الماضي، أن نحو 3500 من المهاجمين والسجناء التابعين للتنظيم استسلموا لها، إلا أن مسؤولين أكرادا قدّروا بما بين 60 و70 عدد مقاتلي التنظيم الذين لا يزالون يحتمون في أقبية داخل السجن، وتوجّه القوات الكردية نداءات متكررة لهم للاستسلام، فيما تحدث المرصد عن ”استسلام“ مجموعة تضم 20 عنصرا السبت.

وقال شامي لفرانس برس يوم أمس السبت ”لم تستخدم قواتنا القوة معهم حتى الآن“ بعدما كانت منحتهم الجمعة مهلة لم تحدد مدتها.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.