بتصفيق حاد... إعادة انتخاب ماتاريلا رئيساً لإيطاليا

29 يناير , 2022
إعادة انتخاب ماتاريلا رئيساً لإيطاليا (أ ف ب).
أعيد انتخاب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا لفترة ثانية، السبت، بعد مطالبة رؤساء الأحزاب له بالاستمرار عقب عدة اقتراعات غير مثمرة في البرلمان على مدى أسبوع لاختيار خلف له، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وفي الجولة الثامنة من الاقتراع بين أكثر من ألف من النواب وممثلي الأقاليم في مجلس النواب، ضجت قاعة البرلمان بتصفيق حاد عندما تجاوز ماتاريلا عدد الأصوات اللازمة لانتخابه التي تبلغ 505.
وكان ماتاريلا (80 عاماً) قد استبعد البقاء في منصبه، ولكن مع تعرض الاستقرار السياسي للبلاد للخطر غيّر رأيه استجابة لنداءات زعماء الكتل البرلمانية الذين التقوا معه في قصره في وقت سابق من اليوم.
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