الإصابات اليومية بكورونا تتجاوز 100 ألف في روسيا

موسكو: قال الفريق الحكومي لمكافحة الجائحة إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا تجاوزت 100 ألف اليوم السبت، لأول مرة منذ بداية الجائحة.

وسجلت روسيا 113122 إصابة يومية بالفيروس في زيادة قياسية لتاسع يوم على التوالي، بسبب انتشار المتحور أوميكرون حسب السلطات.

وأعلن الفريق تسجيل 668 وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتتجاوزت الوفيات 700 ألف، أمس الجمعة.