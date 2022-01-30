منتخبنا الوطني يواصل تدريباته قبل مواجهة لبنان في تصفيات المونديال

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "جرت التدريباتُ على أرضية من العشب الصناعيّ بمشاركةِ (22) لاعباً هم كلٌ من: حسن أحمد، علي ياسين، فهد طالب، مهند جعاز، أمير العماري، فرانس ضياء، علي الحمادي، زيدان إقبال، سجاد جاسم، أيمن حسين، سعد عبد الأمير، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي عبود، أحمد إبراهيم، أحمد فرحان، علاء عباس، علي حصني، ميثم جبار، كرار نبيل، مناف يونس".واضاف ان "الجهازُ الفنيّ ركزَ على الجانبِ التَكتيكيّ في تدريباتِ اليوم من خلال تَقسيم اللاعبين على مجموعتين، ضمت كلُ مجموعةٍ تسعة لاعبين مع لاعبٍ مِحوريّ (جوكر) يشاركُ مع المجموعتين".

واوضح الاتحاد انه "سيعقدُ ظهر غد الاثنين المؤتمرُ الصحفي لمدربِ المنتخب (زيليكو بتروفيتش)، واللاعب مهند جعاز في ملعبِ صيدا الدوليّ في الساعةِ الواحدة والربع بتوقيت بيروت".

واشار الى ان "وفد المُنتخب الوطني المُتواجد في لبنان سيتم إجراءَ فحوصات الـ PCR لكل أعضائه غداً صباحاً والتي ستحدد العددَ الفعلي للمشاركين في مباراته أمام المنتخبِ اللبناني من اللاعبين والأجهزةِ الفنيّة والإداريّة والطبيّة والبدنيّة والإعلاميّة ما عدا المدرب المساعد (رزاق فرحان) واللاعبين (شيركو كريم وحسين جبار وسامح سعيد) الذين تأكّد غيابهم عن مباراةِ لبنان بسبب الفحوصاتِ التي ظهرت إيجابيةً في وقتٍ سابق".

