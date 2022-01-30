إصابة وزير عراقي بفيروس كورونا - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، إصابة وزيرها فؤاد حسين بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أنه سيشارك باجتماع الجامعة العربية.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "بعض وكالات الأنباء نقلت عدم مشاركة الوزير فؤاد حسين في الإجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة للدول الاعضاء في الجامعة العربيّة والمُنعقد في الكويت، بسبب إصابته بفايروس كورونا".



وأضاف، أن "الوضع الصحيّ للوزير جيّد وهو يتماثل للشفاء"، مؤكداً أنه "سيزاول عمله ونشاطاته في القريب العاجل".

