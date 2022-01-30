زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سجلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل هزة بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بالبحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط شمالي البلاد.



وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، في بيان، الأحد، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و22 دقيقة و20 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأنه وقع على عمق 12 كم، وعلى دائرة عرض 32.84 درجة شمالًا، وخط طول 31.70 درجة شرقًا.

وأكد أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت.