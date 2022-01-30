الملك عبدالله الثاني يخاطب الشعب الأردني في ميلاده الستين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

وجه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، رسالة إلى الشعب الأردني، بمناسبة عيد ميلاده الستين، أكد فيها أن لا حدود لثقته بأفراده، وأن "خدمتهم غاية نذر لها كل حياته".



جاء ذلك في رسالة إلى الشعب الأردني اليوم الأحد، بمناسبة عيد ميلاده العاهل الأردني الستين، تناول فيها ملامح مستقبل الأردن، في إطار رؤية وطنية شاملة عابرة للحكومات يشارك فيها الجميع.

وأكد ملك الأردن، في الرسالة، أن "هذه الرؤية تتطلب جهوداً مكثفة تبني على مواطن القوة وتعالج نقاط الضعف، في التخطيط والتنفيذ، بما يرفع سوية الأداء في مختلف القطاعات، ويوفر الفرص والخدمات لكل الأردنيين".

ووجّه العاهل الأردني لديوان الملكي الهاشمي للبدء بتنظيم ورشة عمل وطنية، تجمع ممثلين من أصحاب الخبرة والتخصص في القطاعات الاقتصادية، وبالتعاون مع الحكومة، لوضع رؤية شاملة وخارطة طريق مُحكمة للسنوات المقبلة.

ولفت إلى "أهمية أن تتضمن هذه الرؤية إطلاق الإمكانيات، لتحقيق النمو الشامل المستدام، الذي يكفل مضاعفة فرص العمل المتاحة لأبنائنا وبناتنا، وتوسيع الطبقة الوسطى ورفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطن".

الملك عبدالله الثاني، وعد بمتابعة تنفيذ تلك الرؤية، "لتُشكّل بما تتضمنه من خطط وبرامج، المرتكز الأساسي لكتب التكليف للحكومات، وبما يضمن الاستمرارية في الإنجاز للحكومات والمسؤولين، والحيلولة دون إعادة صياغة الخطط والاستراتيجيات كلما حلت حكومة محل أخرى".