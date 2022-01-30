اليوم.. وزراء الخارجية العرب يبحثون في الكويت مستجدات الأوضاع بالمنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

بدأت في الكويت، اليوم الأحد، جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.



ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا، واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.

واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيراً إلى أن سياسة الكويت الخارجية تسعى لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح.

ووصل إلى الكويت، السبت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيساً للدورة السابقة للمجلس الوزاري وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة في سبتمبر(أيلول) الماضي.