دولة الإمارات تقدم 13.9 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 13,912 جرعة من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ويبلغ بذلك مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 23,527,779 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 237.89 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.