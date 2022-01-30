شكرا لقرائتكم خبر عن 300 مهمة.. العاصفة «نادية» تتسبب في إغراق سوق شهير بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت العاصفة العاتية التي أُطلق عليها اسم "نادية" في شمال ألمانيا في قيام رجال الشرطة والإطفاء بمئات المهام اليوم الأحد، للتعامل مع تداعيات العاصفة مثل اقتلاع الأشجار وسقوط حواجز البناء.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إن العاصفة تسببت حتى الآن في قيام الشرطة بنحو 300 مهمة، ولم يمكن الوصول لمتحدث باسم قوات الإطفاء لاستيضاح بيانات منه.

وذكرت متحدثة باسم الهيئة الاتحادية للملاحة البحرية وعلم الشبكات المائية صباح اليوم، إن العاصفة العاتية أدت إلى إغراق سوق السمك الشهير في حي سانت باولي بمدينة هامبورج ليلة السبت/الأحد، لافتة إلى أن الماء ينحسر حاليا، وبحسب بيانات الشرطة، تعرضت كثير من السيارات للضرر جراء الفيضانات.