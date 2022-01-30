شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية تضرب مصر بقوة 4.3 درجات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سَجّلت محطات الشبكة القومية المصرية لرصد الزلازل هزة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، بالبحر المتوسط على بعد حوالي 159 كم شمال مدينة دمياط.

وأفاد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، في بيان اليوم، بأن الزلزال وقع في تمام الساعة العاشرة و22 دقيقة و20 ثانية صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وأنه وقع على عمق 12 كم، وعلى دائرة عرض 32.84 درجة شمالًا، وخط طول 31.70 درجة شرقًا، مؤكدًا أنه لم يرد للمعهد ما يفيد بشعور المواطنين بهذه الهزة أو بيانات بشأن حدوث خسائر في الأرواح والمنشآت.