انت الان تتابع خبر حقيقة وفاة الفنان جلال كامل (فيديو) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - نفى الفنان جلال كامل، اليوم الأحد، مزاعم وفاته بحادث سير على طريق اربيل – سليمانية.
وقال كامل في مقطع مصور، إنه "بفضل من رب العالمين الف الحمدلله على سلامتكم وسلامتنا، خبر الوفاة عار عن الصحة وكاذب، أنا بصحة وعافية".
ووجه الفنان جلال كامل، شكره "لكل من حاول واتصل للاطمئنان على سلامتي".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر وفاة الفنان جلال كامل بحادث سير على طريق اربيل – سليمانية.
ووجه الفنان جلال كامل، شكره "لكل من حاول واتصل للاطمئنان على سلامتي".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بخبر وفاة الفنان جلال كامل بحادث سير على طريق اربيل – سليمانية.