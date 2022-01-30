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تنويه هام من المرور يتعلق بإجازات السوق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، تنويهاً جديداً يتعلق بإجازات السوق.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه " بعد الاطلاع على الكثير من الحوادث المرورية، لاحظنا ان الكثير من سائقي المركبات المتسببين بتلك الحوادث لا يمتلكون اجازات سوق وبعضهم دون السن القانوني".

وتابع، "ستقوم مديرية المرور العامة بحملة مشددة في بغداد والمحافظات لمحاسبة سائقي المركبات الذين لا يمتلكون اجازة سوق كونها مخالفة قانونية وحسب المادة ٣٢ من قانون المرور رقم (٨) لسنة ٢٠١٩".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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