المرصد السوري يكشف حصيلة هجوم 'داعش' على سجن 'غويران'

بغداد - ياسين صفوان - كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن الحصيلة شبه النهائية لقتلى اقتحام داعش الارهابي سجن غويران في مدينة الحسكة بلغت 332 قتيلا.

وذكر المرصد، في تقرير على موقعه الرسمي: "بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران مساء الخميس 20 كانون الثاني (يناير) حتى هذه اللحظة.. 332 قتيلا، هم: 246 من (داعش) الارهابي و79 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، و7 مدنيين".

وكانت اشتباكات متقطّعة يوم أمس السبت، لا تزال تدور في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه "داعش" في الـ20 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بين القوات الكردية وعناصر متوارية من داعش الارهابي بعد 3 أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية استعادة "السيطرة الكاملة" عليه.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال "عمليات التمشيط والتفتيش"، التي تواصل إجراءها في مباني (السجن) وأحياء محيطة به"، على ما أكد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن "الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه".

واعتبر المرصد أن هذه الحصيلة "قابلة للارتفاع نظرا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لايزال مصيرهم مجهولا، ومعلومات عن قتلى آخرين من الطرفين".

وأفاد المرصد بأن ثمة "معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى"، لكنّ عبد الرحمن أشار إلى أن "ثمة تضاربا في شأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى".

وشاهد مراسل لـ“فرانس برس“، يوم أمس السبت، شاحنة تتكدّس فيها العديد من الجثث التي يرجح أنها جثث عناصر من داعش، لدى خروجها من محيط السجن، قبل أن تتوقف في موقع آخر في حي غويران، حيث قامت جرافة بتحميل مزيد من الجثث فيها، ثم أكملت سيرها نحو وجهة مجهولة".