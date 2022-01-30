الإطاحة بإرهابي في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالإطاحة بإرهابي في محافظة نينوى.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إنه "في الساعة ١٢٠٠ تمكنت عناصرنا المتواجدة في سيطرة الشهيد سبهان وبعد تدقيق المعلومات في قاعدة بياناتنا من القاء القبض على المتهم محمد شحاذ سبع جاسم ، تولد ١٩٩٧ اسم الام نورة جلال حميد الساكن كركوك قضاء الحويجة والمطلوب وفق المادة ١/٤ ارهاب".



وأضاف ان "الارهابي تم تسليمه الى جهة الطلب استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى بوصل استلام".

