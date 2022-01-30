مصر: الإعدام لـ 10 أعضاء في كتائب حلوان الإخوانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

أحالت محكمة مصرية، اليوم الأحد، أوراق الإرهابي يحيى موسى و9 آخرين للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بتشكيل المجموعات الإرهابية التي عرفت بـ "كتائب حلوان"بقيادة الإخوانى الهارب أيمن أحمد عبد الغني صهر القيادى الإخوانى خيرت الشاطر. وحددت المحكمة جلسة 19 يونيو المقبل، للحكم.



وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين تولوا بين 14 أغسطس (آب) 2013 و2 فبراير(شباط) 2015 في محافظتى القاهرة والجيزة، قيادة جماعة متطرفة هدفها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.