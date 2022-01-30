أبو الغيط يشارك اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يشارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة الكويت، الرئيس الحالي لدورة مجلس جامعة الدول العربية.



وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية كانوا قد قرروا، في وقت سابق، منذ نحو عام، عقد اجتماع تشاوري بشكل نصف سنوي تحت رئاسة الدولة التي ترأس الدورة الوزارية لمجلس جامعة الدول العربية.

وأضاف زكي، في تصريح امس أن اجتماع الغد التشاوري غير رسمي ولا تصدر عنه قرارات، بل سيناقش الموضوعات التي ترغب أي دولة مناقشتها دون التقيد بجدول أعمال.

وأوضح أن الاجتماع أشبه بالخلوة يحضره وزراء الخارجية وعضو من كل وفد عربي.