الصحة السعودية توضح الوقت المحدد لتلقي جرعة تنشيطية إلزامية ضد كورونا..ماذا قالت؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كشفت وزارة الصحة السعودية التاريخ المحدد للمدة الفاصلة بين استمرار التحصين في تطبيق "توكلنا" من عدمه، وهو يوم الثلاثاء 1 فبراير 2022.



وأكدت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن جميع من تلقوا الجرعة الثانية في الأول من يونيو/ حزيران 2021 ولم يتلقوا الجرعة التنشيطية ضد كورونا حتى الآن، ستتغير حالة التحصين لديهم في "توكلنا" وستظهر الحالة الصحية باللون الأخضر الفاتح، أما من تلقوا الجرعة التنشيطية قبل انقضاء الفترة المحددة سيستمر لديهم التحصين باللون الأخضر الغامق.

وأوردت وزارة الصحة مثالا آخر على ذلك، بالإشارة إلى أن من تلقى الجرعة الثانية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ستتاح له الجرعة التنشيطية بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني 2022، وسيستمر له التحصين في "توكلنا" ولن تتغير حالته الصحية مع بداية شهر فبراير/ شباط المقبل، مضيفة أنه بعد انقضاء 8 أشهر وتحديدا بداية من الأول من حزيران/يونيو ستتغير حالته الصحية إذا لم يتلق الجرعة التنشيطية.

يذكر أن إجمالي الجرعات التي تم إعطاؤها في السعودية منذ بدء التطعيم وحتى امس بلغ 56 مليونا و707 آلاف و289 جرعة، من بينها 25 مليونا و517 272 جرعة أولى، و23 مليونا و656 ألفا و978 جرعة ثانية، و7 ملايين و533 ألفا و 39 جرعة تنشيطية.

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الداخلية السعودية قد صرح بأنه بدايةً من الأول من فبراير/ شباط المقبل، سيتم اعتبار تلقي الجرعة التنشيطية شرطاً لاستمرار ظهور حالة "محصّن" في تطبيق "توكلنا" لكل من أمضى 8 أشهر أو أكثر على تلقيهم الجرعة الثانية، وذلك للفئات العمرية 18 عاماً فأكثر.