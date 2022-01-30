سوريا: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في سجن الحسكة إلى 332 قتيلاً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

ارتفع عدد القتلى منذ بداية هجوم تنظيم داعش على سجن في شمال شرق سوريا، إلى 332 حسب حصيلة جديدة أعلنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما يستمر التمشيط والتفتيش داخل المبنى وفي محيطه.



وأشار المرصد في بيان صباح الأحد إلى أن الحصيلة بلغت 332، بينهم 246 من التنظيم، و79 من قوات الأمن الكردية، وقوات سوريا الديموقراطية، و7 مدنيين.

وترتفع الحصيلة بسب عثور القوات الكردية على المزيد من الجثث في عمليات التمشيط والتفتيش التي تواصلها في مباني السجن وأحياء محيطة به، حسب.

واعتبر المرصد أن الحصيلة "قابلة للارتفاع لوجود عشرات الجرحى وآخرين لايزال مصيرهم مجهولاً، ومعلومات عن قتلى آخرين من الطرفين".