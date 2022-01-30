مقتل 6 لبنانيين من داعش في العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأحد، مقتل 6 لبنانيين قتلوا في صفوف تنظيم داعش في العراق.



وحسب موقع "صوت بيروت" علمت 4 عائلات لبنانية في وادي النحلة والبداوي، بمقتل أبنائها المنتمين إلى داعش، في العراق.

وأشار الموقع إلى أن تسجيلاً صوتياً على واتس آب، أعلن مقتل الأربعة، إلى جانب شابين آخرين من عكار.

وقالت المعلومات، حسب الموقع، إن الستة غادروا مناطقهم منذ ما يقارب الشهر.