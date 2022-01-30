اليوم.. انطلاق معرض العراق الدولي للبناء والإعمار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انطلقت في بغداد، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الأولى لمعرض العراق الدولي للبناء والإعمار والاستثمار بمشاركة 43 شركة عراقية، وعربية، وأجنبية ويستمر 4 أيام.



وضمت قائمة المشاركين شركات من دول عربية وأجنبية بينها شركات من ألمانيا، وإيطاليا، واسبانيا، وروسيا، وتركيا، وإيران، والسعودية، والأردن، ومصر.

وعرضت الشركات المشاركة نماذج من صناعتها في مجالات مواد البناء الحديثة ومستلزماتها وتصريف المياه والمواد العازلة والمواد البلاستيكية.

وتسعى الشركات المشاركة في المعرض إلى البحث عن سوق لمنتجاتها في إطار مشاريع البناء والإعمار في العراق.