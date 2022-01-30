الرئيس الفرنسي يدعو إلى "تسريع" المفاوضات حول "نووي إيران"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "ضرورة تسريع" المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه الأحد.



وأوضحت الرئاسة الفرنسية في بيان أن ماركون اتصل بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأكد له أن "قناعته بأن حلا دبلوماسيا يبقى ممكنا وواجبا، وشدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف، تعمل فرنسا من أجلها مع كل الأطراف".

وأضاف البيان أنه "بعد أشهر من استئناف المفاوضات في فيينا، أصر (ماكرون) على ضرورة تسريع (الجهود) من أجل تحقيق تقدم ملموس بسرعة في هذا الإطار".

وشدد إيمانويل ماكرون خلال "محادثة طويلة" مع نظيره الإيراني على "ضرورة أن تبرهن إيران على نهج بنّاء وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها".

وكانت فرنسا رأت الجمعة أن المفاوضات يمكن أن "تنجح" في وقت تم تعليق المحادثات بين الغرب وطهران في فيينا، حتى يعود المشاركون إلى عواصمهم للتشاور مع حكوماتهم والحصول على تعليمات للعودة الأسبوع المقبل.

وتخوض إيران مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، مع القوى التي لا تزال منضوية فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر فيها.