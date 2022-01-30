ماذا قال ولي عهد الكويت لوزراء الخارجية العرب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 30 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أن بلاده تدرك أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف.



جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد الكويتي، اليوم الأحد، وزراء الخارجية العرب المشاركون في اجتماعهم التشاوري في دورته الـ156.

وأكد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن الكويت سعت في سياستها الخارجية جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات.