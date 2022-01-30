وزير الأوقاف: إضافة "الحماية المجتمعية" لمحاور مؤتمر "الشئون الإسلامية" حول عقد المواطنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه تمت إضافة محور "الحماية المجتمعية" للمؤتمر الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، الذي ينطلق في الـ١٢ والـ١٣ من فبراير المقبل.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقده، الأحد، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، في الـ١٢ والـ١٣ من فبراير المقبل، أن مصر تستضيف على هامش المؤتمر، المؤتمر التنفيذي لوزراء الشئون الإسلامية بالعالم الإسلامي، فضلا عن الاجتماع الأول لاتحاد الأوقاف العربية بعد تأسيسه واعتماده رسميا من جامعة الدول العربية، وبدء تفعيل أنشطه برئاسة وزير الأوقاف المصري.

وأشار إلى ان محاور مؤتمر عقد المواطنة تتمثل فيما يلي:

المحور الأول: تطور مفهوم الدولة قديمًا وحديثًا من منظور إنساني.

المحور الثاني: مشروعية الدولة الوطنية.

المحور الثالث: ضوابط عقد المواطنة.

المحور الرابع: عقد المواطنة بين الحقوق والواجبات.

المحور الخامس: التسامح الديني.

المحور السادس: مكانة المرأة في الدولة الوطنية.

المحور السابع: عقد المواطنة والحماية الاجتماعية.

المحور الثامن: عقد المواطنة وأثره في تحقيق الأمن المجتمعي.

المحور التاسع: التزام عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام العالمي.