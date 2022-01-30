بسبب صور خادشة.. 3 قرارات عاجلة للنيابة بشأن "طفلة الشرقية المنتحرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أصدرت النيابة العامة في أولاد صقر بمحافظة الشرقية قرارات عاجلة في واقعة إقدام طفلة على الانتحار في قرية تابعة لدائرة المركز.

وأقدمت طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، على إنهاء حياتها، باستخدام حبة "فوسفيد الألمينيوم" والمعروفة بـ"حبة الغلال السامة" والتي تستخدم لحفظ الحبوب الزراعية بالصوامع، وذلك بعد انتشار صور خادشة للحياء لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثمان، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة التي أقدمت على الانتحار، لبيان أسباب الوفاة وملابسات الواقعة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وكشف ملابساتها، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

واستقبل مستشفى أولاد صقر المركزي، الطفلة "هـ.ش" 14 عاما، طالبة، مقيمة بقرية تابعة لدائرة مركز أولاد صقر مصابة بالتسمم، وتبين أن سبب الوفاة تناولها حبة فوسفيد الألمينيوم والمحظور تداولها بقرار من محافظ الشرقية.

تبين من تحريات المباحث أن الفتاة انتحرت بعد انتشار صور لها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، الأمر الذي دفع الفتاة للتخلص من حياتها مستخدمة حبة الغلال السامة.