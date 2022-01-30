وزير النقل: دخول برجَي الإشارات الرئيسي بمنيا القمح والثانوي بكوم حلين في الخدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة منيا القمح وكذا برج الإشارات الثانوي بكوم حلين بطول 12.5 كم، بالإضافة إلى عدد 6 مزلقانات و25 موتور تحويلة و68 تراكاً و50 سيمافورًا ضوئيًّا في الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطَّي بنها/ الزقازيق/ الإسماعيلية/ بورسعيد- الزقازيق/ أبو كبير، بطول 214كم، والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة "سيمنزموبيلتي" العالمية، بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة (SIL4 (Safety Integrity Level - 4) معدل أمان المستوى الرابع (أعلي معدل أمان في العالم).

وقال وزير النقل إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى الاستبدال بالنظام الحالي (الميكانيكي القديم) آخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتابع الوزير بأن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية؛ للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أية إشارة في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.