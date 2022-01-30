انتظام حركة القطارات بالخط الأول بعد إصلاح عطل مفاجئ بالشبكة الكهربائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن أحمد عبد الهادي بكير متحدث الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عودة وانتظام حركة قطارات الخط الأول بكامل طاقتها من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الاتجاهين، بعد إصلاح العطل المفاجئ بالشبكة الكهربائية ببن محطتى كوتسيكا وطرة البلد والذي استمر حوالي ١٤ دقيقة، الأمر الذي أدى إلى تشغيل حركة القطارات بشكل مؤقت من محطة المرج الجديدة حتى محطة دار السلام في الإتجاهين ومن محطة حلوان حتى محطة طره الأسمنت في الاتجاهين.

وقال بكير، لمصراوي، إنه على الفور تم الدفع بعدد من القطارات الفارغة من الركاب لامتصاص الزحام بجميع محطات الخط الأول، مؤكدا أن حركة القطارات بالخط الأول والخط الثاني تعمل بشكل طبيعي وبكامل طاقتها ولا يوجد بها أي أعطال حاليا.

وناشد بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس آب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg وذلك لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو والتابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء لتلقي كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.​