لخبرتها في المحال الهندسي.. أماني خضير المهندسة الأكثر تأثيراً في أفريقيا لعام 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال بيان صادر عن شركة المقاولون العرب، إن المهندسة أماني خضير، رئيس قطاع متابعة مشروعات أفريقيا بشركة المقاولون العرب، فازت بنيجة التصويت الذي جرى ضمن قائمة الـ 100 مهندسة أفريقية الأكثر تأثيراً على مستوى القارة الأفريقية لعام 2021، ضمن المبادرة التى دعت إليها لجنة Committee of Women in Engineering إحدى لجان اتحاد المنظمات الهندسية الأفريقية Federation of African Engineering Organizations "FAEO"

وكانت لجنة العلاقات الدولية والشئون الأفريقية بنقابة المهندسين المصرية قد رشحتها نظرا لنشاطها الكبير في دعم العلاقات بين مصر وأشقاءها في الدول الأفريقية في المجال الهندسى ولخبراتها الكبيرة من خلال عملها بشركةالمقاولون العرب على مدى أكثر من ٢٥ عاما.

وأسهمت المهندسة أماني خضير من خلال عملها بشركة المقاولون العرب منذ تخرجها من كلية الهندسة جامعة القاهرة قسم مدني في دراسة و متابعة ودعم تنفيذ العديد من مشروعات الشركة المتنوعة في أغلب بلدان القارة الأفريقية، والتى شملت الكباري والطرق والمبانى الحكومية والمستشفيات والسدود، وكذلك لدورها المميز في نشاط لجنة العلاقات الدولية والشئون الأفريقية بنقابة المهندسين فى مجال التدريب لشباب المهندسين والفنيين الأفارقة ونقل الخبرات المصرية إليهم ما يزيد من الارتباط وتوطيد العلاقات مع مصر.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى الاحتفال بالدور الهام للمهندسات الأفريقيات وتقديم التقدير المستحق لهن على مشاركتهن لزملائهن المهندسين الأفارقة في مشروعات التنمية والتطور بالقارة الأفريقية.

