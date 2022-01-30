الناتو: لا خطط لنشر قوات قتالية في اوكرانيا وتركيزنا على تقديم الدعم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 10 دقائق

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 1:05 مساءً

لفت الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الأحد، الى أنه لا توجد لدى الناتو أي خطط لنشر قوات قتالية في أوكرانيا، وهي ليست من أعضاء الحلف العسكري، في حالة إقدام روسيا على غزوها.

ورداً على سؤال عبر تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كان يستبعد إرسال قوات من الحلف إلى أوكرانيا إذا أقدمت روسيا على غزوها، أجاب ستولتنبرغ: “ليس لدينا أي خطط لنشر قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في أوكرانيا… نحن نركز على تقديم الدعم”، وفق رويترز.

كما أضاف: “هناك فرق بين أن تكون عضواً في حلف الأطلسي، وأن تكون شريكاً قوياً وذا قيمة كبيرة مثل أوكرانيا. ليس هناك شك في ذلك”.

وكانت الأوضاع الأمنية قد تأزمت على الحدود الأوكرانية الروسية بعد مزاعم عن غزو روسي لأوكرانيا بعد رصد قوات روسية على الحدود. وكانت واشنطن قد أكدت في وقت سابق انها ستقف الى جانب اوكرانيا في اي حرب محتملة مع روسيا. الا ان موسكو قد دحضت هذه المزاعم مؤكدة الّا حرب قريبة مع أوكرانيا.

وفي هذا الاطار حذّرت واشنطن وحلفاؤها الاوروبيون روسيا من تنفيذ اي عمل عدائي على اوكرانيا لما له من تبعات وعواقب وخيمة على كل الجوانب. وقد اكدت الخارجية البريطانية في وقت سابق نيتها فرض عقوبات على روسيا.