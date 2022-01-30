النزاع الروسي-الأوكراني الى مزيد من التصعيد… الخارجية البريطانية: سنشرع بفرض عقوبات على روسيا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 51 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 12:20 مساءً

أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا هذا الأسبوع يسمح لها بفرض عقوبات على أي شخص في روسيا.

وقالت “يمكننا التشريع من استهداف نطاق واسع في روسيا.. ولا يمكن لأحد الاعتقاد أنه محصن ضد تلك العقوبات”، بحسب تصريحات لقناة “سكاي نيوز البريطانية.

كما أكدت أن أي شركة على علاقة بالكرملين أو تدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ستكون مستهدفة بالعقوبات البريطانية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أمس أنّ بلاده ستقترح على حلف شمال الأطلسي نشر قوّات وأسلحة وسفن حربيّة وطائرات مقاتلة في أوروبا، في إطار عمليّة انتشار عسكري “كبيرة”، ردًا على تصاعد “العداء الروسي” تجاه أوكرانيا.

بوريس جونسون

كما أشار إلى أنّ هذا الاقتراح الذي يُفترض تقديمه خلال اجتماع للقادة العسكريّين للحلف الأطلسي الأسبوع المقبل، قد يؤدّي إلى مضاعفة عديد القوّات البريطانيّة المنتشرة حاليًا في أوروبا الشرقيّة، وتوفير “أسلحة دفاعيّة” لإستونيا.

وقال جونسون في بيان مساء السبت إنّ مجموعة الإجراءات هذه “ستبعث رسالة واضحة إلى الكرملين – لن نتسامح مع نشاطهم المزعزع للاستقرار، وسنقف دائمًا إلى جانب حلفائنا في الناتو، في مواجهة العداء الروسي”.

كما أضاف “أصدرتُ الأمر لقوّاتنا المسلّحة بالاستعداد لنشر قوّات في أوروبا الأسبوع المقبل، لضمان قدرتنا على دعم حلفائنا في الناتو برًا وبحرًا وجوًا”.