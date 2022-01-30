من لا يحلم بيوم “اكسترا” على الـ week end… بريطانيا تحوّل الحلم الى حقيقة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 11:51 صباحًا

تشهد بريطانيا هذه الايام حدثا بارزا على صعيد العمل وشؤون العمال وهو مشاركة اكثر من 30 شركة في تجربة 6 اشهر تقضي بتقصير فترة العمل للموظفين الى 4 ايام في الأسبوع بدلا من خمسة من دون خصم في الرواتب للعمال.

وتأتي هذه الخطوة في محاولة الى رفع انتاجية العمّال خلال العمل وزيادة النو الاقتصادي. اذ يزعم مبتكرو هذه التجربة أن العطلة الطويلة بالاضافة الى انها ستجعل العمال يستهلكون من المحال التجارية، يأكلون ويجتمعون أكثر فهي ستسمح لهم بقضاء وقت أطول لممارسة هواياتهم مثل الزراعة والاهتمام بالطبيعة وغيرها.. ويزعم هؤلاء أن هذا السيناريو سيعود بالفائدة على اصحاب العمل والعمال على حدّ سواء ففي خلال الجائحة نشر باحثون اقتصاديون دراسة تفيد ان رفع عطلة نهاية الاسبوع الى 3 ايام ستزيد من مبيعات الاسواق حوالي 58 بليون جنيه استرليني.

في الكفّة المقابلة، يقول معارضو هذه الخطوة أنها يمكن ان تشلّ الشركات. وـتتزامن هذه الخطوة في بريطانيا مع تجارب مماثلة في الولايات المتحدة وايرلندا وكندا واستراليا. كذلك أعلنت اسبانيا عن تجربتها المنفصلة.

في هذا السياق، يقول المنظمون ان دراسات عديدة كشفت ان “4 ايام عمل في الاسبوع” تحسّن انتاجية العمال وصحتهم العقلية والجسدية. وتتخذ شركة مايكروسوفت في اليابان مثالا والتي زادت انتاجيتها بـ 40% بعدما قامت بالخطوة نفسها.

وتشير “ديلي اكسبرس” الى ان “أتوم بنك” عزم على تنفيذ الفكرة في نوفمبر الماضي حيث جعل عماله البالغ عددهم 430 شخصا يعملون 34 ساعة في الاسبوع موزّعة على 4 ايام من دون اي اقتطاع من رواتبهم. وحذت حذوه مؤسسات بريطانية اخرى منها فنادق وسوبرماركت.