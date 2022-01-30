الرئيس الاسرائيلي يصل الامارات في اول زيارة من نوعها الى البلاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 يناير 2022 01:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 30 - يناير - 2022 11:52 صباحًا

وصل الرئيس الاسرائيلي اسحاق هيرتسوغ الى الامارات صباح اليوم في اول زيارة من نوعها الى البلاد. لكنها ليست الزيارة الاولى لاسرائيليين الى الدولة العربية اذ سُجلت زيارات عديدة لمسؤولين اسرائيليين في الأشهر الماضية.

وتأتي الزيارة بعدما وقّع البلدان سلسلة اتفاقات تعاون في مجالات الطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها. وذكرت سكاي نيوز ان الامارات واسرائيل وقّعتا على شراكات مختلفة في مجالات متنوعة. اذ وقّعت الدولتان اتفاقات تعاون في مجال التجارة تخص أنشطة الشحن والموانئ. كما ان هناك تعاونا على صعيد التكنولوجيا حيث وٌقعت اتفاقيات في العلوم التكنولوجية وتقيات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق نفسه، كان الجانبان قد وقعا اتفاقيات في مجال البحث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا. أما في مجال الزراعة فاتفق على شراكة متنوعة في تقنيات الزراعة للتعاون في مشاريع الأمن الغذائي والمائي وتطوير التقنيات الزراعية. كما عملت الدولتان على تعزيز التعاون في القطاع السياحي بين الجانبين وفتح باب رحلات الطيران المباشر.